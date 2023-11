El doctor Luis Álvarez Galovich, experto en Cirugía Ortopédica y Traumatología y presidente de la Sociedad Española de Columna Vertebral, habló en Más Vale Sábado cómo afecta el deporte a los dolores de espalda. "¿Es cierto que hay deportes que son mejores y peores para la espalda?", preguntó Adela González, y puso los ejemplos de "nadar es bueno y correr es malo". "Eso es un error", respondió el experto.

Y, es que, "la realidad es que es muy importante hacer deporte y hacer el que más te conviene", "nadar no le viene bien a todo el mundo porque hay gente que no sabe nadar bien y se puede hacer daño en el cuello o en la espalda". "Entonces es buen deporte pero no es ideal para todo el mundo", explicó.

Algo similar ocurre con correr: "Es buen deporte para mucha gente", aclaró Luis Álvarez Galovich. Por eso dejó claro que "lo más importante es hacer el deporte que te gusta y eso te mantiene bien tonificado.