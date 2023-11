Las estafas a través de internet cada vez son más sofisticadas y cualquier prevención es poca. Ante esto, el equipo de Más Vale Sábado se pone en contacto con el inspector de Policía José María Benito, que aclara qué tipo de medidas tenemos que tomar para evitar que nos estafen por internet.

En primer lugar, "es fundamental la desconfianza", asegura, y añade que "no podemos dar nuestros datos" a la ligera. Por eso, en las situaciones en las que no podemos evitar dar información sobre nuestro DNI porque nos lo piden para hacer algunas gestiones, el inspector de policía recomienda mandarlo "en blanco y negro": "Así se ve que es una copia y no pueden utilizarlo como original".

Además, añade: "Si necesitan una serie de datos el resto los tapamos y, sobre todo, tapamos la firma. Solo dejamos visibles los datos necesarios para hacer lo que queremos hacer".