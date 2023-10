Emilio Delgado sorprendió a todos durante un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Móstoles. El concejal de Más Madrid ironizó con la propuesta de Vox de introducir en el municipio "un punto de homenaje permanente a la bandera de España que sirva como espacio de encuentro y celebraciones".

Su respuesta fue muy comentada en redes sociales. "¿Cómo no nos va a doler ver la congoja, la zozobra de nuestros vecinos y vecinas por querer honrar de forma permanente la bandera de España, no encontrar un sitio permanente donde hacerlo en este municipio?", se preguntaba.

En Más Vale Sábado, critica la "competición" de las derechas "en la que uno ponen dos banderas y el otro tiene que poner cuatro para ser más español". "A mí lo que me da pena es que se use la bandera de todos para dar al de enfrente en la cabeza. Eso me da pena, porque luego te preguntan si te gusta la bandera", cuestiona.