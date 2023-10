A pesar de que España es uno de los países más seguros del mundo, lo cierto es que el número de robos en lugares concurridos, como zonas turísticas o medios de transporte, ha aumentado. Por eso, un equipo de Más Vale Sábado ha salido a la calle para comprobar cómo se protegen estas zonas y las medidas que adoptan quienes las visitan.

"El bolso lo llevo hacia delante y el móvil en la mano o dentro de la mochila, no me lo pongo en el bolsillo porque me lo pueden quitar", ha asegurado una mujer. En cambio, otra confiesa que son sus hijas quienes la recomiendan llevar "el móvil con la correíta y cerca y el bolso delante".

En este vídeo, el periodista de Más Vale Sábado también ha entrevistado a una mujer extranjera que se ha visto afectada por estos robos: "Me han robado ya dos veces en España. Por eso, cojo muy fuerte el móvil".