Un vídeo del rapero Yung Beef se ha vuelto viral en redes sociales tras protagonizar una controvertida escena durante su concierto de este viernes, que se ha celebrado con motivo de un festival en Madrid. En él se puede ver cómo sube al escenario a una de sus fans y, mientras canta, le sube la falda y mete su cabeza debajo, una imagen que está generando una oleada de comentarios en las redes.

"La chica estará encantada", opina María Claver, que le sorprende que "este tipo de espectáculos estén tan aceptados". "Es muy lamentable", sentencia.

"A mí Yung Beef me amenazó con dispararme", comenta Andera Levy con sus compañeros de Más Vale Sábado, y asegura que le tiene, "aparte de por cante, por bastante delincuente". "Me puse una entrevista porque me parecía que decía una cosa interesante y directamente veo que me va a disparar en la rodilla", comenta la política, que aclara que fue a través de las redes sociales.