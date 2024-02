"¿Queda algo de la 'sociedad de la nieve'?", pregunta Jordi Évole a los primos Strauch, a lo que Daniel Fernández responde que "sigue existiendo, pero en otro plano distinto". "Lo que queda de la 'sociedad de la nieve' es esa hermandad que tenemos entre nosotros, cómo nos protegimos unos a los otros, y cómo nos seguimos aconsejando ahora, después de la cordillera", expresa Daniel, una opinión que comparte Eduardo Strauch, quien afirma que "sigue existiendo un vínculo muy fuerte"

"Por supuesto que no sentimos ni tenemos el mismo vínculo que teníamos allá arriba, pero existe un vínculo. Estamos todos pendientes unos de otros y tenemos ese vínculo fuerte", asegura. Sin embargo, 'Fito' Strauch reconoce que para él es una "pregunta difícil" que no sabe cómo contestar: "Tuvimos unos años muy lindos, muy puros, muy cristalinos, y de mucho refresco; fue una cosa muy auténtica y muy pura porque nos necesitábamos, nos contábamos y hacíamos un poco de terapia entre nosotros".

Pero después de todo eso, según expresa 'Fito', "se fue apagando y cada uno empezó con sus novias, con sus hijos, con sus cosas, y otros empezaron con sus conferencias, y empezaron diferentes intereses". En este sentido, explica que se refiere a "cómo uno toma el valor de la experiencia". "Algunos lo toman pensando que gracias a la experiencia puede promocionarse y cobrar muy bien las cosas. Para mí, es una forma muy fría y muy materialista", expresa al respecto, a lo que añade: "Tu forma de ser me enfría un poco mi relación".

En la misma línea, Daniel subraya que "hay algunos que viven de la cordillera, y otros que no viven de la cordillera". "A mí alguno me dijo que si no cobraba, no daba una pu** conferencia", señala 'Fito', a lo que Eduardo no puede evitar responder: "Hablas como si los que damos conferencias fuera solo para ganar dinero". "No estoy hablando de vos, sino que estoy hablando en general", aclara 'Fito', quien destaca que habla "de la sensibilidad de que algunos son más mercaderes de las conferencias". "Ellos se definen como 'money makers'", apostilla Daniel, un hecho que "rechina un poco" a Fito.