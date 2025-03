Rufián confiesa que Convergència i Unió fue el primer partido que le intentó fichar: "Les dije era de izquierdas"

Gabriel Rufián vivió un ascenso fulgurante en la política en muy poco tiempo, pero ha confesado a Jordi Évole que Esquerra Republicana no fue el primer partido que le contactó para entrar en su formación.

"A mí el primero que me quiso fichar fue Convergència. Yo hacía charlas y alguien que hoy es diputado de Junts en el Parlament me dijo: '¿Te interesaría hablar con Artur Mas para ver qué pasa contigo?'. Y yo le dije que no, que era de izquierdas. Rechacé porque no me veía en ese mundo", ha explicado.

Poco después, narra a Évole cómo le llegó la oportunidad de ir al Congreso de los Diputados con ERC y ahí Rufián sí aceptó la propuesta: "Me citan en un bar de Barcelona y me ofrecen ir a tertulias de Cataluña Radio. Y de ahí empiezo a hacer cosas y me lo ofrecen. Me dijeron que mis ideas encajaban con ERC y me preguntaron que si quería ir a Madrid con Joan Tardà. Yo no era ni militante".