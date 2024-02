En una temporada antigua de Lo de Évole, el periodista entrevistó a Rosa López. La artista recordó cómo fue ser la primera ganadora de Operación Triunfo y lo que supuso para ella la fama. Rosa confesó que el regalo que hizo a su familia: "Uno de nuestros sueños era vivir en un sitio con más espacio, como buenos andaluces, y nos compramos una casa".

"Mi padre soñaba con el lugar donde yo me pudiera hacer un estudio y me lo hice con espejos por si tenía que ensayar coreografías", destacó la artista a Jordi Évole, al que contó cómo "se filtró la piscina": "Fue un pastizal que se fue a la porra". Además, Rosa López también recordó cómo los fans acampaban a las puertas de su hogar: "Llegaba a mi casa y mi padre tenía fotos preparadas para firmar, fotos hechas por él, discos... En vez de descansar, me ponía a firmar. Estaba cansada, pero lo hacía, ¿cómo podía no hacerlo?".