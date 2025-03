La reflexión de La Mala sobre la maternidad: "Lo que me da ser madre no me lo va a dar una carrera"

La Mala Rodríguez ha lanzado una importante reflexión sobre lo que es ser madre con una carrera artística como la suya. La cantante, en Lo de Évole, ha reconocido que "fue complicado" y que había gente que "decía cosas". "Pero cómo vas a tener un hijo, que tienes que dedicarte a tu carrera", cuenta.

"En un punto tiene sentido, porque dejas mucho tiempo para dedicárselo a tu familia. A tu bebé. Pero lo que me ha dado la maternidad, el ser madre, no me lo va a dar una carrera profesional. Al final del día tú estás con las personas que amas y que te aman a ti. Eso es lo que más cuenta. Lo demás es ceniza. no vale de nada", expresa.

Y cuenta cómo ha sido su vida sentimental: "Mis parejas no me han apoyado. Son momentos. Eran otros momentos. Creo que... no sé. Creo que no he tenido éxito con las parejas. Creo que no me he involucrado con las personas correctas".