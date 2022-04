Este domingo a partir de las 21:25, Lo de Évole traslada a los espectadores, al presentador y a su invitada a los años 90. Con formato 4:3 en la imagen y recreando el plató del programa 'La luna', Jordi Évole da la bienvenida a Julia Otero.

La periodista conversa con Évole sobre diversos temas relacionados con su vida personal y profesional. Su éxito en radio y televisión, lo que los medios opinaban sobre ella en su juventud y la enfermedad que la llevó a alejarse de los micrófonos son algunos de los asuntos que Julia Otero aborda junto a Évole.

Uno de los temas más duros de los que habla la comunicadora es el episodio de acoso que sufrió en su entorno laboral. "Acercó así la silla, me puso la mano en la rodilla y me dijo: 'No seas tonta'". "Pegué un manotazo y le dije: 'Eres mi director. A la próxima, te prometo que te doy una hostia".

Julia Otero también sufrió la violencia mediática

Su labor en televisión provocó que Julia Otero adquiriese mucha notoriedad y exposición, lo que a su vez llevó a algunos medios de la época a opinar sobre ella. En Lo de Évole, la periodista cuenta cómo se sintió cuando encontró una contraportada de 'El País' con el titular 'Julia Otero, ¿puta o virgen?'.