La premiada con un Oscar a mejor película internacional Belle Époque cumple 30 años desde su estreno. Para celebrar este aniversario sus protagonistas Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil y Miriam Díaz-Aroca se reúnen con el director Fernando Trueba en Lo de Évole.

Por el paso del tiempo les pregunta Jordi Évole a las actrices y si echan algo de menos de cuando eran más jóvenes. "Espero no haber perdido nada de lo que tenía ahí, sobre mis ganas y mis inseguridades. Lo que me ha marcado de dónde vengo, de qué tipo de familia vengo, donde nunca nos han regalado nada", explica Penélope. "Se pierde algo de ilusión, de espontaneidad, de frescura... Se añaden miedos que no había", añade Ariadna Gil. Puedes ver las respuestas de todas las actrices en el vídeo superior de esta noticia.