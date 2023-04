"Un votante de Madrid se encuentra con estas dos papeletas: una de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza y otra de Podemos con Irene Montero a la cabeza". Es el escenario que le plantea Jordi Évole a Yolanda Díaz en el próximo programa de Lo de Évole, que se emitirá el domingo en laSexta

"¡Yo no quiero eso!", exclama ella en este adelanto. "No sé cómo decirlo ya (...) Dos no acuerdan si uno no quiere. Si tú pides la unidad a torta limpia, a tu electorado lo estás deprimiendo y luego da igual que te des la mano", dice con contundencia.

Évole habla del dilema de Díaz en Al Rojo Vivo: ceder o mantenerse y concurrir en listas y agrupaciones diferentes. "No sé qué antidepresivo habría para la izquierda a la izquierda del PSOE para salvar esa situación. Vamos a ver qué pasa". El presentador de Lo de Évole cree que hasta las elecciones municipales y autonómicas de mayo no habrá muchos avances y recalca que no sabe dónde están esas diferencias.

"Si el escollo son esas famosas primarias abiertas que está reclamando Podemos, Yolanda Díaz ha dicho que no hay ningún problema y así lo ha dicho en el programa. Y no solo abiertas, también descentralizadas. Si solo es ese el problema, al día siguiente tiene que salir Ione Belarra a decir 'ah, mira, estábamos de acuerdo y no lo sabíamos'", afirma.

Jordi Évole opina que hay "mucha rencilla personal" y que en ese "conglomerado que ha montado Yolanda Díaz de Sumar hay formaciones con las que tienen muchas más diferencias que con Podemos".