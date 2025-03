Los problemas de Gabriel Rufián para aprender a hablar: "Señalaba las cosas y me llevaron al logopeda"

"Me costaba identificar, mezclaba las sílabas", confiesa Gabriel Rufián, que comparte en este fragmento de la charla con Jordi Évole cómo durante años acudió al logopeda.

"¿Es verdad que te costó aprender a hablar?", pregunta Jordi Évole a Gabriel Rufián, quien ha compartido abiertamente durante la charla muchas de las inseguridades que le han afectado tanto en el ámbito político como personal. El portavoz de ERC en Madrid se sincera ante Jordi confesando que acudió al logopeda durante años. "Me llevaba mi abuelo", recuerda el político.

El nuevo invitado al programa de 'Lo de Évole' y Jordi comparten ser "zurdos cerrados". "Pues no sé si te pasa, pero cuando estoy cansado, en campañas sobre todo, tiendo a escribir al revés o mezclo las sílabas, me cuesta", asegura el político, que rememora cómo al principio "fue algo que le costó mucho". "Entonces señalaba las cosas y me llevaron al logopeda", se acuerda.