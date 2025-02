Pepe Mujica recuerda su crisis siendo presidente de Uruguay: "Me gusta ver todas las señales que da la naturaleza"

Los años de Pepe Mujica como presidente de Uruguay no fueron fáciles. Tanto fue así que llegó a solicitar unos días de baja por estrés. ¿El motivo? Según recuerda Évole, fue por no poder cuidar de su campo como antes.

Mujica explica que, durante los años que estuvo en prisión, desarrolló "una costumbre de misantropía", hablando consigo mismo siempre que podía, algo que acabó llevando al campo. "En el campo ando siempre hablando conmigo. No consulto el teléfono, hablo con el que tengo adentro, que fue el que me salvó. Si no, me hubiera vuelto loco. El trabajar en el campo, encontrarme en la soledad y hablar conmigo, ver cosas... Me paso a ver un pájaro hacer el nido, veo cosas, los tejos que tienen crías en otoño... En fin, todas las señales que da la naturaleza", explica.

Sobre su tiempo en la cárcel, afirma que lo que peor llevó fueron esos siete años en los que no tuvo ningún tipo de libro que leer. "Me salvó que en mi juventud había leído muchísimo. Era pobre, pero el único de mi barrio que paraba frente una biblioteca pública en la que iba y venía. Leí de todo. Me dediqué a cambiar el mundo, la lucha... Cuando fui preso, una cosa es leer y otra cosa es rumiar, con la perspectiva que te dan los años y la vida. Eso me cambió el carácter y no puedo mirar atrás", sentencia.