Henar Álvarez confiesa a Jordi Évole que siempre se ha sentido "en el audiovisual un poco el actor secundario Bob". Sin embargo, tiene muchos seguidores en redes, algo que le hace ganar mucho dinero, tal y como ella misma cuenta: "Diría que se gana bastante más que en la tele". "¿Estoy perdiendo el tiempo?", le pregunta entonces el presentador, a lo que la humorista le responde que no sabe lo que le pagan a él.

"Yo te digo que a mí me pagan una pasta", reconoce abiertamente Henar Álvarez, algo que sorprende a Évole, quien dice que es algo que "está bien". "Hombre, está de putísima madre, para eso trabajo", expresa entonces la cómica, a lo que añade: "Trabajo para que las cosas me vayan bien y me alegro mucho de que haya sucedido".