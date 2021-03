"¿Usted se ha vacunado ya?", pregunta Jordi Évole a Fernando Simón nada más empezar la entrevista. El experto responde de manera rotunda: "No". Además, afirma que realmente no sabe ni cuándo le toca. "Yo tengo 57 años, o sea que la de AstraZeneca, por ahora, no está recomendada para mi grupo. Si se recomendara, pues entiendo que me tocaría esa", explica Fernando Simón, que reconoce que no tiene claro cuándo le va a tocar.

"Bueno, cuando me toque me avisarán. Iré como cualquier otra persona", afirma Simón, que destaca que "las vacunas van a empezar a llegar con muchísima más frecuencia y muchísima más cantidad a partir del mes que viene". Por eso, el experto se muestra positivo e insiste en que la idea es que "el 70% de la población esté vacunada en verano".