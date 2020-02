En el segundo programa de Lo de Évole hay una gran exclusiva: la primera y única entrevista con cámaras dentro de prisión a Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Évole aborda con Oriol Junqueras cómo es su día a día en la cárcel, y entre otros temas de actualidad, charlan sobre las negociaciones de aprobación de los presupuestos del PSOE y Unidas Podemos, así como sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat.

Sobre su estancia en la cárcel, Évole le dice a Junqueras: "Hay quien dice que usted está en el 'hotel Lledoners'", a lo que el líder de ERC se ríe y responde: "Ya lo veis. Si esto es un hotel..".

A la pregunta de a qué dedica el tiempo en la cárcel, Oriol Junqueras cuenta que da "clases de todo tipo". "Doy, por ejemplo. una clase de historia y cine", añade.

"Jugamos nuestras cartas muy bien y prueba de ello es que estamos aquí. Estamos dispuestos a hacer lo que sea bueno para la gente", defiende el líder de Esquerra Republicana, quien además, al comentario de Évole de que hay un sector del independentismo que considera que les han engañado, Junqueras responde: "No tienen ni idea; todos los que lideraron la represión ya no están en la escena política". "Las urnas les han echado, a mí no", manifiesta.