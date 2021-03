Ibai Llanos recuerda en Lo de Évole cómo fue su época tras los exámenes de Selectividad. El conocida streamer recuerda que aunque en las pruebas no le fue mal, lo peor llegó después cuando no sabía qué estudiar: "Tuve un problema, nme daba pánico enfrentarme a qué quería ser de mayor, a qué me quería dedicar. Era complicado". Ibai explica que no se metió en ninguna carrera porque cuando iba a decidir qué tenía que hacer justo le llegó una oferta para mudarse a Barcelona.

Ese momento sería la peor época en la vida de Ibai como él mismo reconoce: "Yo creo que soy muy bilbaíno o no sé qué pasó, pero, bueno, lo pasé muy mal con la mudanza". "Creo que esa es la peor época de mi vida con diferencia", confiesa el joven, que explica que "no entendía bien" qué le pasaba, pero comenzó a tener comportamientos extraños: "Cuando empiezo a tener síntomas de que se me duermen las piernas y los brazos, me mareo... no sabía que era ansiedad ni ataques de pánico y pensaba que me moría".

"Llamaba a mi padre diciendo, 'no sé qué me está pasando, me estoy muriendo'", recuerda Ibai, que explica cómo, incluso, no podía caminar y le daba miedo salir a la calle o quedarse solo en casa. "Me volví absolutamente loco", confiesa Ibai, que cuenta cómo finalmente su médico le explicó que estaba sufriendo estrés y ataques de ansiedad y pánico". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el momento completo.