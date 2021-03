A principios de los 80, Eufemiano Fuentes entró a trabajar como médico en la Real Federación Española de Atletismo y en esa época empezó a viajar a países de la Europa del Este para aprender técnicas que luego aplicó con atletas de España. Pero, ¿por qué esos países? El exmédico deportivo afirma que entonces "tenían la fama o la aureola de que estaban adelantados a la época y hacían cosas que no se hacían en occidente". "La mejor prueba es que el medallero en las Olimpiadas, en los campeonatos, era inmenso", resalta Fuentes.

"¿Aprendió técnicas de dopaje allí?", pregunta Jordi Évole a Eufemiano Fuentes, que afirma que algunas sí conoció en esos viajes que, declara, pagaban los organismos que le contrataban, entre los que se encontraba la Federación. Pero, ¿qué hacía allí?, ¿dónde iba?, ¿qué visitaba? El médico jubilado explica a Jordi Évole cómo eran esos viajes a los países del Este, sobre los que dice que "eran muy herméticos".

"En aquellos momentos la situación económica de ellos no era muy buena. Entonces, yo, a veces, cambiaba por dólares, conocimientos", explica Fuentes, que detalla cómo era la negociación: "Si tú me dices cómo recuperar de un esfuerzo intenso y prolongado de un 400, 800 metros, con algo, yo tengo aquí un sobre de 500 dólares, te lo doy".

Pero, ¿qué es lo que le exigía a Eufemiano Fuentes la Federación cuando iba a esos países del Este? "La Federación sabía que yo iba, no solamente como técnico, sino a intentar aprender técnicas para mejorar el rendimiento. Eso que quede claro. Lo sabían", insiste Fuentes, que explica que, como no está por escrito, le pueden demandar.

"Ellos querían que nuestros deportistas compitieran en igualdad de condiciones que los suyos. Aquí hay mucha hipocresía, ¿vale? Y esa hipocresía hace que tú digas, 'no, yo quiero que mis deportistas compitan en igualdad de condiciones, pero haz lo que tengas que hacer. Tienes que mejorar el rendimiento. No quiero problemas, no quiero positivos, pero quiero resultados'".

Además, Évole pregunta al médico sobre un artículo que publica 'El País' en 1985 donde habla que él lleva ensayos pioneros para atletas españoles en la Federación Española. Entre otras cosas, en el artículo se dice que "a algunos atletas españoles periódicamente se les administran determinados fármacos, generalmente por vía intravenosa, que no dan positivo en los controles antidoping y que les permiten soportar mayores cargas de entrenamiento. Ello se traduce en mejores resultados durante las competiciones".

"Leído con el paso del tiempo, esto de fármacos por vía intravenosa para mejorar resultados no suena muy bien", afirma Jordi Évole a Fuentes, que asegura que es verdad yq ue la Federación estaba al tanto de todo. En el mismo artículo también se dice que Fuentes hacía ensayos con voluntarios y que de esos voluntarios salieron cinco positivos. Entonces, ¿estaba experimentando con sustancias dopantes? ¿por qué daban "doping"? Fuentes se defiende afirmando que no fue él sino otro médico de la federación, unas palabras que no convencen a Jordi Évole, que le contesta tajante: "Un poco feo que le eche la culpa a un compañero, ¿no?". Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia.