Consol ingresó en un hospital de Barcelona con síntomas compatibles con coronavirus y, desde entonces y hasta que subió a planta, no recuerda nada. Estuvo intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ocho días y el pronóstico que le dieron a su familia era grave. "A mi hijo le dijeron que las noticias no eran buenas, que había mucho riesgo de que no saliera de esta", ha explicado.

Sin embargo, días después le despertaron de la sedación y le subieron planta. Entonces, ha contado en Lo de Évole, "no sabía dónde estaba" ni "entendía por qué la gente aplaudía". Y es que, no recuerda el haber estado inconsciente e intubada.

A pesar de todo lo que ha vivido, desde su habitación del hospital asegura que nunca "ha tenido miedo" porque "cuando tienes fe en algo piensas que vas a salir". "Me ha ayudado el pensar en mi familia, el pensar en que no podía hacerles esto porque lo han pasado muy mal", ha explicado.

Y, precisamente, ver a su familia es lo primero que quiere hacer cuando reciba el alta hospitalaria. En este sentido, le ha confesado a Jordi Évole que "necesita ver" a su "nieta" porque la quiere "con toda el alma.

Durante su entrevista con Jordi Évole, Consol también ha querido lanzar un mensaje de ánimo y esperanza a todas aquellas personas que están pasando por una situación similar. "Que tengan ilusión, fe y esperanza de que va a salir de ahí, que tengan fuerza, ánimo y energía. Yo no sabía que era fuerte hasta ahora".

Jordi Évole también ha entrevistado a Marina Marroqui. Ella fue víctima de violencia machista y he explicado que en el confinamiento "los episodios de violencia van a ser incontrolables". En este sentido, ha recomedado a todas aquellas mujeres que sean maltratadas que autoricen "a un vecino con el que tengan confianza a que llame a la Policía si escucha algún grito".

El presentador ha hablado, además, con Macarena Vidal y Enric González, corresponsales de 'El País' en China y Argentina respectivamente. Durante su intervención en Lo de Évole han ofrecido una visión global sobre esta emergencia sanitaria. También han destacado que la crisis sanitaria ha servido para lograr la unanimidad política en el caso de Argentina, y en el caso del país asiático, para que el Gobierno salga "reforzado".