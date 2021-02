"Con Donald Trump, ¿hubiese tenido la misma relación que con Bush?", pregunta Jordi Évole a José María Aznar, que responde tajante: "No". "Le voy a decir una cosa, yo nunca hubiese votado a Trump, nunca", insiste el ex presidente del Gobierno, que afirma que "sin duda", hubiera votado antes a "Joe Biden o Hillary Clinton".

"Lo cual no quiere decir que me gusten parte o alguna de las políticas que han hecho o que no me gusten otras", detalla Aznar, que reivindica que "hay otras cosas por encima de eso y esas deben prevalecer".