Wendy tiene 24 años, pero llegó a España cuando tenía 20. A esa edad, dice, trabajaba: "Tenía que pagar la universidad, el alquiler de casa... Yo tenía muchas responsabilidades. No dependía de la familia, ayudaba a mi mamá. Yo quería solucionar muchos problemas y acabé metiendo la pata".

Así ha explicado otra de las internas del Centro Penitenciario de Mujeres a Jordi Évole, en el programa Lo de Évole, cómo empezó su pesadilla: fue atrapada cuando transportaba droga de Brasil a España. "Yo era consciente. Cuando salí para coger la maleta, me llamó un 'mosso' y me dijo: 'Pasa para acá'".

Wendy ha confesado al periodista que se puso muy nerviosa y se vino abajo al principio "porque estaba embarazada", una situación que llevaba en secreto: "Nadie sabía de mi embarazo, solo yo. Mi familia no lo sabía". La interna ha detallado que cuando dio a conocer a los agentes su estado la llevaron al hospital: "Allí fue la primera vez que escuché el corazón del bebé".

Al día siguiente, le permitieron hacer una llamada, y contactó a su madre para explicarle lo que había sucedido. "'Tengo que darte dos noticias, una mala y una buena. La mala es que estoy presa, y la segunda noticia es que estoy embarazada'. Ella empezó a llorar", ha recordado Wendy, que también ha entrado a valorar la diferencia entre las cárceles españolas y brasileñas.

Así, tuvo que empezar una vida en prisión con su hija: "El centro me propuso el 100.2, que es un artículo que permite salir cada día. Salgo cada día a recogerla al colegio". Wendy tiene ahora dos horas y media cada día para entrar y salir de prisión. Pero ¿se da cuenta su hija de que ella vive en una cárcel?

"Tal vez no se da cuenta de que está en una cárcel, pero sí se da cuenta de que está privada, que está privada de no poder salir cuando quiere, de que yo a veces no puedo salir con ella. Eso pasa con ella y con muchos niños aquí. Me parte el corazón", ha lamentado Wendy, que ha añadido: "Mi hija quiere estar en la calle conmigo. Aquí, los niños no están presos. Ellos tienen derecho a estar fuera. La presa aquí soy yo, ellos no".