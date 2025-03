María Jesús Montero denuncia "actitudes machistas" de un miembro del PP en el Congreso: "Me preguntó si me sentía capacitada para asumir mis responsabilidades"

"No he escuchado hacerle esa pregunta a ningún hombre cuando tiene varios cargos que confluyen", destaca Montero tras denunciar que un "rival político" le preguntó que si se sentía "capacitada para asumir sus responsabilidades".

"¿Se sigue encontrando actitudes machistas?", pregunta Jordi Évole a María Jesús Montero, a lo que la ministra responde que "claro" que ocurre. "En la pasada sesión de control, un rival político me pregunta si yo me siento capacitada para asumir las responsabilidades que tengo, y eso yo no he escuchado hacerle esa pregunta a ningún hombre cuando tiene varios cargos que confluyen", denuncia la vicepresidenta, a lo que Évole señala que esa pregunta la hizo Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP.

Además, Évole pregunta a la vicepresidenta si ha vivido alguna situación de acoso sexual. "No, pero por supuesto cuando empecé en política, los hombres se insinuaban o te trataban de forma más paternalista... yo era joven, mujer y andaluza. Ser mujer y andaluza marca mucho más", expresa al respecto Montero, quien critica que "de Despeñaperros para arriba hay una visión de las personas andaluzas por parte de la derecha, no siempre afortunadamente, de asociar esta tierra al subdesarrollo, al analfabetismo".