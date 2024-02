Jordi Évole confiesa a Henar Álvarez que descubrió a la humorista con el monólogo 'La put* de la clase', sobre el que le pregunta si es autobiográfico. "Todo lo que escribo tiene una parte que es verdad y otra de ficción, en la que exageras para crear el relato cómico", confiesa entonces la humorista, quien reconoce que "muchas veces" utiliza la comedia "como un proceso curativo" "Siento que si me río de las cosas que me pasan, las llevo mejor", expresa.

"Yo creo que una chavala que esté en el instituto y que sepa que le han colgado la etiqueta de la 'put* de la clase, viéndote a ti tiene que ser una liberación", comenta entonces el presentador, tras lo que ella señala que en su época no había "herramientas para defenderse", como las hay ahora. "A mí me escribieron put* en el portal de casa de mi madre; lo que pasa es que una cosa que yo siempre hacía, y la sigo haciendo a veces, es hacer como que no ha pasado, como que no lo he visto", manifiesta Álvarez.