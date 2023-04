Yolanda Díaz charla este domingo con Jordi Évole en una entrevista en laSexta donde la vicepresidenta del Gobierno habla de todo: desde Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, hasta las negociaciones entre Podemos y Sumar.

"No puedo entender que yo te invite a un acto en el que no acababa nada y no puedas venir, no soy capaz de entenderlo", afirma muy indignada la ministra de Trabajo tras la negativa de Podemos a acudir al acto de Sumar en el que se puedo ver a otros representantes políticos como Alberto Garzón, Ada Colau o Mónica García.

"Nadie pidió nada para estar ahí", explica Yolanda Díaz, que reconoce que había gente de Podemos que quiso ir al acto, pero no la dejaron.