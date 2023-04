Yolanda Díaz anunció hace apenas 15 días que su plataforma, Sumar, concurriría en las elecciones generales para tratar de aglutinar el voto a la izquierda del PSOE. La candidata ha asegurado en Lo de Évole que ha consultado sobre el liderazgo incluso a su socio de Gobierno, Pedro Sánchez.

No obstante, ha vuelto a retratar sus fisuras con la formación liderada por Sánchez, y al ser preguntada sobre si iría conjuntamente a las elecciones con el PSOE en caso de que no llegue el acuerdo con Podemos, ha sido rotunda: "No, lo tengo claro". Puedes escuchar su opinión al respecto en el vídeo principal de esta noticia.