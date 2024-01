C. Tangana reconoce a Jordi Évole que ser su pareja "es complicado". "No es fácil", admite el artista, que apunta a varios factores relacionados con dedicarse a la música, como "el tiempo que pasa fuera" o "lo que estás de fiesta", pero resalta un aspecto en particular: "El recibir tanta atención para mí es lo peor de todo", asevera.

"La atención que reciben los artistas es lo peor de todo porque te pervierte mucho, te maleduca", se explica el cantante, que señala que "eso para la pareja y para las relaciones cercanas" es "difícil", aunque lo es "para la pareja en particular". "Soy consciente", afirma C. Tangana, que no obstante admite que esto no siempre ha sido así: "No lo he sido en absoluto", reconoce. Algo, agrega, que sería "probablemente insoportable porque te crees el ombligo del mundo" y "en una relación 50-50, ahí es donde más se nota".