El domingo, Jordi Évole entrevista a Felipe González, a quien, entre otras cosas, pregunta por la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo definiría el expresidente de España a Isabel Díaz Ayuso?

"No me atrevo a definirla", afirma el socialista en el vídeo principal de esta noticia: "Cómo sería su participación, intervención u opinión en uno de estos Consejos de la OTAN sobre la crisis de Ucrania, y me cuesta encajarla". Puedes ver su entrevista completa este domingo a las 21:25 horas, en laSexta.