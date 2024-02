"¿Irán a la gala de los Oscar en Los Ángeles?", pregunta Évole a los primos Strauch, tras lo que afloran las diferentes opiniones al respecto. "Si me invitan, claro. Me encanta. A mí me encanta la gente en cualquier circunstancia, con esta historia o con otras", expresa Eduardo, mientras que Daniel Fernández Strauch responde que "no", a lo que añade: "Veo una alfombra roja y un esmoquin y me da una pereza...".

"Cuando estuve en Los Ángeles y Nueva York para promocionar la película con Bayona y alguno más, me pareció fascinante estar charlando con directores, productores y actores de Hollywood que estaban emocionados con la película, nuestra película. Eso me parece fascinante", manifiesta Eduardo, quien reconoce que no le gustaría perderse la experiencia de los Oscar.

Sin embargo, 'Fito' reconoce que no tiene "ni idea de lo que es la vida de un productor de cine, ni un actor". "¿Te aporta mucho eso?", es la respuesta que le da a Évole cuando este le pregunta si se ve en la gala de los Oscar. "Si me invitan, capaz que voy, porque mi mujer mata por ir, pero no es lo que yo disfruto", reconoce, a lo que añade que la película la hizo otra persona y él no tiene nada que ver.

"Yo estuve en Venecia y fue el momento más emocionante que tuve este año. Es una lástima que pierdas esas oportunidades. Yo no voy y digo que soy superviviente, sino que estuve en esa película con Bayona y con todos los demás, y estar escuchando a la gente mirándonos y aplaudiendo es una emoción, una riqueza, una cosa...", comenta, por su parte, Eduardo, mientras que 'Fito' cree que, "hay algo más". "Yo siento que hay algo fuerte detrás de esto. ¿Por qué vivimos eso? Tenemos que sacar algo más, no solo contar qué nos pasó, sino qué quedó después y qué aprendiste", defiende 'Fito'.