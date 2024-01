Este domingo, Jordi Évole entrevista a Ana Belén a las 21:30 horas en laSexta. "¿Disfrutas mucho cuando se hacen esos juicios al régimen del 78?", pregunta Jordi Évole a Ana Belén, que responde: "¿Disfruto mucho?, ¿por los cojones quieres decir?". Y es que la artista responde tajante: "La Transición no la hicieron unos señores que se sentaron, fue la gente la que empujó".

Además, Ana Belén reflexiona en este vídeo con Jordi Évole sobre si ha detectado en la actualidad haber sufrido momentos durante su carrera como los que denuncian las mujeres en el movimiento feminista 'Me too' contra las agresiones machistas."Me pasó con un director", afirma rotunda.