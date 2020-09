Detrás del polémico producto MMS hay hasta médicos que lo promocionan como remedio para todos los males. "En la asociación nos consta que hay profesionales sanitarios que no solamente promocionan el uso del MMS, sino también de otras muchas pseudoterapias, o que incluso son negacionistas", ha explicado Elena Campos, presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP).

"¿Por qué se promocionan y se usan? Por negocio, indiferencia e irresponsabilidad", ha continuado denunciando Campos, que ha añadido, en relación a este producto en concreto: "Es una sustancia conocida desde hace muchos años. Se dieron casos de intoxicaciones, se denunció y multó a los promotores de este tipo de pseudoterapias".

Uno de los más conocidos es Gabriel Ruiz. Su defensa del uso de este compuesto químico para curar el cáncer le ha llevado a ser denunciado ante los tribunales. Liarla Pardo ha podido hablar con él, y le preguntado si manda a sus pacientes que se tomen MMS. Ruiz ha contestado: "Yo no mando nada, ellos vienen y me preguntan. Les digo lo mismo que a ti: si lo tomas adecuadamente, va bien. No es un medicamento, no pueden prohibirlo".

Cuando el reportero le señala que no hay evidencias científicas que respalden esa afirmación, Ruiz responde: "¿La evidencia científica de quién?". En esta línea, ha asegurado que "la OMS es el organismo que más poder tiene en el mundo, con el miedo controla a todos, y los gobiernos se aprovechan de eso, metiendo miedo a la gente para confinarles". Es entonces cuando el periodista de Liarla Pardo le pregunta: ¿de qué se contagia entonces la gente?

"No se ha contagiado nadie, es una farsa. Cuando miran la temperatura con la pistola láser, están incidiendo en el cerebro y están provocando, a la larga, que la gente se suicide", ha asegurado Gabriel Ruiz. Para Elena Campos, "o nos tomamos en serio y se imponen medidas y penas que sean disuasorias, o este ínfimo número de profesionales sanitarios que emiten este tipo de mensajes negacionistas va a ser suficientemente alto como para generar problemas".