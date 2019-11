La despoblación y la dejadez del Estado por todo el territorio de Teruel ha incentivado a 'Teruel Existe' a formarse como una nueva agrupación de electores.

Sus líderes afirman que no quieren ser un partido político, y es que su principal diferencia es que no hay la misma financiación y que a las agrupaciones de electores no se les permite participar en los debates de los medios de comunicación.

Tomas Guitarte, candidato al Congreso por parte de 'Teruel Existe' define a la agrupación de electores como "un movimiento transversal" en el hay cabida para "todas las ideologías". Por tanto, la única ideología "es Teruel", según afirma Beatriz Martín, candidata de la formación por el Senado.

"Nuestra hoja de ruta es la misma que la de la España vacía. Queremos revertir la situación que hay en Teruel y en el resto de España", ha apuntado Guitarte.

Un ejemplo del abandono del Estado sobre Teruel, ha asegurado el líder de la agrupación, son los restos de una línea férrea que iba a atravesar toda la provincia y que, sin embargo, se paralizó.

Según Guitarte, los partidos políticos de la región les han recibido "con respeto", aunque reconoce que hay quienes les han achacado ser otro grupo político. "Aportaríamos un aire nuevo porque no es un movimiento político, sino un movimiento ciudadano que apuesta por seguir siendo un movimiento ciudadano", ha definido.

Además, Luis Troya ha conseguido hablar con el tío abuelo de Cristina Pardo, residente en Teruel. Pablo ha asegurado que "cualquier político que haga algo por Teruel es bueno", y ha apuntado que la solución contra la despoblación sería "una empresa que acogiera a gente del pueblo". A pesar de ello se muestra positivo: "Ha sacado a Franco de allá, ¿por qué no van a venir aquí?".

La prima de Cristina Pardo, también residente en Teruel, incluso ha querido encargarle a Troya llevar algunos detalles para la presentadora: "Vino y longaniza, que aquí no puede faltar".