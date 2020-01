Pedro es el único propietario de un edificio completamente okupado. En la actualidad se encuentra de baja por depresión y con tratamiento psiquiátrico. "He tenido que acudir al psiquiatra. Me han dado la baja médica. No puedo trabajar. Me han multiplicado por tres el tratamiento que tenía hace un mes de antidepresivos para que me haga efecto", cuenta.

Desde que llegaron los okupas, su vida se ha convertido en un auténtico infierno. "Desde el año 2013 empieza el fenómeno de las okupaciones y además empieza con la legalización de la primera pareja que entra en el edificio abriendo puertas. Y Servihabitat les legaliza, les hace un contrato social. Esto quiere decir que me meten el enemigo en casa", relata Pedro.

El hombre explica que "Servihabitat es la gestora de todas las casas". "No es solamente un problema de mi edificio, aunque yo estoy solo entre el resto de okupas, sino que también es de todo el barrio. Tendrá en torno a 30 o 40 casas okupadas", asegura.

"Ha habido situaciones realmente dramáticas"

Además, el propietario habla de problemas que ocurren a diario: "Peleas con bate de béisbol, con puños americanos, miembros arrancados de un vecino tirado en el suelo, armas...". "Ha habido situaciones realmente dramáticas y esto ha supuesto serios problemas con algunos vecinos. Me han pinchado las ruedas del coche y me han amenazado tres veces", lamenta.

A la pregunta de si ha solicitado la permuta, Pedro asegura que lo ha hecho "por escrito desde el año 2013" y que le han dicho que "no". "He visto en su página web cómo ofrecían permutas con mucha facilidad y lo publicitan y, sin embargo, en una situación tan grave como la mía, siguen diciéndome que no me lo dan", critica.

En lo referente a cómo funcionan las okupaciones, el hombre explica que "a las seis de la tarde salen unos, les entregan las llaves a cambio de un paquete de dinero y entran los siguientes" y dice que la única solución que le queda es "suplicar una permuta para salir de este infierno". "Me quedan 22 años de hipoteca, con 22 años yo tengo 70. Se me habrá ido la vida en un suspiro", manifiesta el hombre.

100.000 viviendas okupadas en España

En España hay más de 100.000 viviendas okupadas. Madrid y Barcelona encabezan el ranking de ciudades españolas con más okupación y el proceso de recuperar una vivienda es lento: puede ir de "ocho meses a un año", tal y como ha indicado el abogado David Gómez en Liarla Pardo.

"Ha ido a más y es muy preocupante en parte por la lentitud de la Justicia que permite que esto sea así", ha criticado Gómez quien ha señalado, además, que hay dos tipos de okupas: "El que lo hace por necesidad y otro porque es su forma habitual de vivir".