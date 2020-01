Después de que Teruel Existe anunciase su apoyo al Gobierno de coalición, se ha sucedido una campaña de boicot en redes sociales contra el único diputado en el Congreso, Tomás Guitarte, y contra la propia provincia. De hecho, Interior ha puesto protección oficial a Guitarte tras las amenazas recibidas.

En redes sociales se inició el boicot a Teruel, a través del cual muchos usuarios aseguraban que cancelarían sus reservas en la provincia e instaban al resto de españoles a no viajar ni comprar productos de la zona.

Para comprobar si este boicot se ha puesto en marcha, el equipo de Liarla Pardo, con Luis Troya al mando, ha viajado hasta allí para hablar con los turolenses. ¿Se ha notado algo el anunciado boicot?

La mayoría de personas entrevistadas desconocen la existencia de ningún boicot: "¿Es por el tema ese de la política?", se pregunta un hombre. Otra mujer, que visita Teruel, sale en su defensa: "Es una burrada, si Teruel tiene lo mejor de toda la zona y la gente es la hostia de buena".

También hay quien asegura que visita estos días Teruel para hacer lo contrario a quienes proponen el boicot: "Estamos aquí para ir contra el boicot", cuentan unos visitantes. "Es el efecto llamada, el señor Guitarte ha dado en el clavo", cuenta otro señor que pasea por sus calles.

Así, Diego Piñeiro, delegado de Turismo de la Diputación de Teruel, "se ha pasado del boicot a Teruel al 'yo voy a Teruel'".

La empleada de un hotel cuenta que sí han recibido llamadas diciendo que no visitarían Teruel y les han "increpado" a través de correos electrónicos. Pero son "gente con muy mala leche", que seguramente no tuviese antes ninguna intención de visitar la zona y que no contaban con reservas hechas en el hotel, explican desde el negocio.

Tampoco en el sector jamonero hay preocupación por el boicot: "Aquí no se oye nada, sólo en la televisión". De hecho, muchos de los turistas aprovechan la visita para comprar productos de la tierra. Por ello, desde la delegación de Turismo aseguran que "no hay cifras del boicot porque no ha habido boicot".

El mismo Guitarte aseguraba en una entrevista en El Intermedio que esa campaña ha despertado una "campaña contraria de simpatía hacia Teruel que ha sido más potente".