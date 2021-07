"Muchas gracias y nos vemos en septiembre en Más Vale Tarde". Cristina Pardo ha sido la encargada de poner el punto y final de Liarla Pardo, un programa en el que ha sido "muy feliz" durante los últimos tres años.

En este último programa, la presentadora ha dedicado unas palabras cargadas de emoción a todo el equipo. Sin poder reprimir las lágrimas, Pardo destaca el "buen ambiente" que se ha tenido en la redacción.

"Perdón por los errores cometidos. Les puedo asegurar que los sufro yo más que nadie", comparte con la audiencia. "Todas las personas que tienen un puesto de trabajo saben lo importante que es trabajar con un buen ambiente", insiste la periodista, que pone la vista en su nuevo reto.

Un momento especial de su último discurso se lo dedica al director del programa, Alberto del Pozo. "A ese no me lo he podido llevar", bromea. Pardo se va "muy agradecida personal y profesionalmente", también con la audiencia.

"Me voy sintiendo que se me ha querido mucho y bien. Eso es dificilísimo en un puesto de trabajo y yo quiero que la gente haya sentido lo mismo", asegura Cristina Pardo en un broche final muy especial a una etapa muy especial, un camino que acaba y que se retoma en septiembre en Más Vale Tarde.