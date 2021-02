Alberto Garzón, ministro de Consumo, se ha convertido este domingo en trending topic por unas declaraciones en las que ha tenido un lapsus y ha dicho "proponido" en lugar de "propuesto". "Se esta poniendo de manifestación en los últimos días, con la sentencia que encarcela a una persona por unos tuits que puso en Internet. Pensemos que estas leyes que ya hemos 'proponido' cambiar varias veces en el Congreso...", ha afirmado Garzón.

En referencia al lapsus del coordinador federal de Izquierda Unida, el actor Albert Boadella ha defendido en Liarla Pardo que "debería exigirse a los ministros un examen de gramática, una cierta ilustración", mientras que Cristina Pardo ha afirmado que "lapsus de esos podemos cometer todos alguna vez".

Por su parte, Paco Marhuenda ha expresado que le gustaría que hubiesen "ministros con un mejor recorrido profesional". "Y eso que es chico licenciado en Economía; con un doctorado ;de una familia rica, como no podía ser menos en Podemos. A mí lo que más me gusta en la vida es que los ricos me den lecciones", ha expresado el periodista.

"Paco, yo que te admiro en tantos aspectos, generalizas tanto que me haces confrontar contigo. Yo creo que lo de Alberto Gazón es falta de lectura, pero lo importante no es el término inadecuado, sino el contenido", ha respondido Antonio Miguel Carmona.

"Yo creo que se le podrá criticar a Garzón por muchas cosas, pero no creo que sea falta de lectura. Un 'proponido' parece claramente un error sin más", ha defendido el periodista Manuel Rico.