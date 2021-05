El periodista Xavier Sardà ha considerado que no han faltado emociones a la campaña madrileña hacia las elecciones del 4M. Su argumento es el de que Isabel Díaz Ayuso es "independentista" y "soberanista" y "no es trumpista en realidad". Cree que "invita a los madrileños a formar parte de un Madrid especial y que la izquierda no forma parte de ese nuevo Marid". "Plantea una comunidad contra un enemigo exterior, y es de un clasicismo que resuena en Madrid", señala.

Así, cree que es un error que la izquierda "trate con despecho" a Ayuso y "ella es muy astuta". También opina que "Sánchez se ha remangado excesivamente porque aquí va a haber un perdedor y un ganador".

El periodista añade que "las elecciones las puede ganar quién sea. Cuando ganó Trump no quiere decir que aquellos que discrepaban de su política y de lo que decía cambiasen de opinión. Puede que gane un señor al que el resto de las formaciones políticas consideraba un impresentable, faltaría más".