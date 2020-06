Teresa Rodríguez, presidenta de Adelante Andalucía, ha asegurado en Liarla Pardo que "Pablo Iglesias sigue siendo una persona que persigue los mismos fines que cuando surgió Podemos pero por caminos diferentes". "Ellos han querido ensayar, la mayoría de la organización ha querido ensayar un cogobierno con el PSOE y algunos pensamos que era necesario que es necesario tener una oposición de izquierda", ha manifestado, porque tal y como ha argumentado "cuando no hay una oposición de izquierda al PSOE todo el foco va a la crítica de la derecha".

En este sentido, Rodríguez ha criticado que "no hay nadie en el Parlamento que diga que era necesario prohibir los despidos, pero haciéndolos nulos, no improcedentes porque muchos de los despidos del covid van a resultar improcedentes" o que "que diga que no se le den ayudas a las empresas que tienen sedes en paraísos fiscales" o que "en el Congreso no hay políticas serias de conciliación familiar y laboral".

Volviendo a Pablo Iglesias, la líder de Adelante Andalucía ha expresado que el actual vicepresidente del Gobierno "sigue teniendo los mismos objetivos, pero ensayando fórmulas diferentes" que, ha dicho, ella no comparte y que han sido el motivo de su separación.

Sin embargo, Teresa Rodríguez no cree que el líder de Unidas Podemos sea casta y ha insistido en que cree que "sigue teniendo los mismos objetivos, pero por medios diferentes". "Quizás dentro de cuatro años evaluaremos si era positivo o no entrar en un gobierno de coalición o si era positivo abandonar algunas cuestiones de principios que teníamos en nuestra organización para poder participar en un gobierno a toda costa. Eso lo tendremos que evaluar cuando pasen unos años, pero yo no considero a Iglesias casta", ha expresado la presidenta de Adelante Andalucía.