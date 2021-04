Rosario Flores ha recordado en Liarla Pardo a Quique San Francisco, quien fue su primer amor. La cantante ha expresado estar "bastante tocada por la muerte de Enrique" ya que para ella ha sido una de "las personas más bonitas en su vida". "Lo conocí con 18 años y él tenía 27 y me hizo la mujer que soy hoy, porque yo era una niña. Me podía haber enseñado cosas malas, y me enseñó a ser una mujer libre, a saber querer bien", ha expresado.

La artista ha definido al actor como un "genio irrepetible, generoso, un artista maravilloso" al que echa "muchísimo de menos". "Me ha tocado mucho su partida y hablo mucho con él. Se me ha ido una parte de mi vida con él", ha manifestado.

En la misma línea, Flores ha contado que con San Francisco vivió "una de las épocas más bonitas" de su vida. "He podido tener mis relaciones amorosas con libertad y he sabido querer bien a mis relaciones porque él me enseñó mucho", ha contado, a lo que ha añadido: "Era una persona igual, irrepetible; nunca habrá alguien como él".