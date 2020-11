Rapahel celebra 60 años en la música con un nuevo disco, 'Rapahel 60'. En Liarla Pardo ha querido hacer un repaso a su trayectoria.

Aunque empezó a cantar con tan solo cuatro años, siendo el solista del coro del colehio, él no se planteaba ser cantante. "Yo quería ser actor, pero la gente a mi me llamaba para cantar, no para hacer Hamlet".

Lo decidió un día viendo 'La vida es sueño' y se sacó el carnet de profesional. "La gran ayuda de mis padres fue dejarme hacer", ha explicado.

Preguntado por qué le ha enseñado la fama 60 años después, Rapahel responde: "La popularidad me ha enseñado que se puede llevar muy bien y llevar la vida privada perfectamente".

"Si tú quieres vivir de esto y durar mucho, tienes que tener los pies en el suelo. Si no, te va a ir muy mal", asegura. Y añade: "Si es algo vocacional, como es mi caso, yo he medido mis pasos para poder llegar a los 60 y poder celebrarlos".