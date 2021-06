Pablo Alborán ha acudido al plató de Liarla Pardo con motivo de la presentación del 'Tour Vértigo 20210', donde ha hablado de la vuelta a los escenarios tras la pandemia, de cómo pasó el confinamiento o de sus inicios en la música, entre otros temas. El momento más especial ha llegado cuando el artista se ha animado a cantar a capella en directo 'Que siempre sea verano'.

"La próxima vez me traéis y os canto algo", ha comentado el artista justo antes de terminar la entrevista con Cristina Pardo, a lo que la presentadora le ha respondido: "A mí me puedes cantar lo que quieras". En ese momento, Alborán se ha arrancado a cantar el estribillo 'Que siempre sea verano'. "Madre mía, no sé cómo podías perder concursos cuando eras niño; pero qué tipo de olfato tenía ese jurado", ha expresado Cristina Pardo tras escucharle cantar en directo.