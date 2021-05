Mercedes Milá ha hablado en Liarla Pardo sobre la sexualidad masculina, tema que aborda en la tercera temporada de su programa 'Scott y Milá', debido a que cuando hicieron un programa de sexualidad femenina, "los chicos se quejaron porque no se habló de ellos".

"Yo pensaba que no hacía falta un programa de sexualidad masculina porque lo tenían claro, pero parece ser que tienen un lío espantoso. Y lo que he aprendido con el programa es bastante terrible", ha expresado, tras lo que ha afirmado, "para empezar", que "siguen totalmente obsesionados con el tamaño de su polla". "Se cuelgan pesos y botellas de cinco litros, para intentar que se alarguen, hacen ejercicios que yo no sabía ni que existían..", ha señalado.

Sin embargo, Milá ha destacado que "es verdad que el macho alfa está desacreditándose". "En resumen, tienen miedo a las tías, a no estar a la altura y cuando son jóvenes a cómo se hace. Lo más sorprendente de todo es que sigue habiendo poca información sexual", ha afirmado la presentadora.