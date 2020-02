Mariano Barbacid, reconocido bioquímico, oncólogo y profesor, responde a todas las preguntas que rodean al cáncer, una enfermedad de la que lamenta que se hable en singular cuando en realidad son "100 o 150".

Afirma sentirse "optimista" respecto al avance que se está haciendo alrededor de las curas de los distintos tipos de cáncer, aunque, por otra parte, cree que "pensar que se avanza hablando -de la enfermedad- en singular es un error".

"No soy futurólogo, pero los cánceres hormonales tienen tasas de supervivencia muy alto, pero la tasa de otros como el de páncreas que es anecdótica. Son distintas enfermedades, pero como usamos la palabra 'cáncer' en común...", afirma a Cristina Pardo.

También comenta que se trata de una enfermedad que "no se puede predecir", revelando que sí puede haber ciertos factores de riesgo. "La persona que fuma tiene 100 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón que quien no fuma. No me explico que haya gente que siga fumando", comenta.

"En cierto modo, es una lotería. No se puede evitar. Todo lo que implique un daño crónico, aumenta las probabilidades del cáncer", explica Barbacid, que también lamenta que un titular de un medio de comunicación "no puede tener el rigor que tiene una revista científica".

"Lo que yo estaba presentando no iba a tener una repercusión inmediata sobre los pacientes, pero todas las semanas recibo algún mensaje de alguien que sufre esa enfermedad. La gente se olvida que esto es para ratones, pero creo que es importante que la sociedad esté informada. Muchas veces, el titular tiende a llamar la atención y no tiene el rigor que debería", asevera.