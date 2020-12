María Jiménez se ha mostrado indignada con el hecho de que la gente pueda ir en el tren o en el avión "como sardinas en lata", pero que al mismo tiempo haya grandes restricciones en la cultura. "Si vas en el tren con un vagón lleno pegado a otras personas, el de enfrente durmiendo pegando ronquidos, por mucha mascarilla que lleve, esos aires salen. ¿Y no se puede ir al teatro?", ha manifestado la cantante.

Para Jiménez, lo mismo ocurre en los aviones, donde la gente va "pegada como sardinas". "¿Y no se puede ir al teatro? ¿Eso quién coño se lo ha inventado? Que vengan y me lo cuenten. A ver qué cabeza pensadora ha decidido eso, porque me sobra mucha gente", ha expresado.