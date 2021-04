Alejandro López García, más conocido como el mago Jandro, ha ganado por tercera vez consecutiva el premio internacional 'Fool Us'. En Liarla Pardo el mago, que cuenta con casi 30 años de experiencia, ha querido celebrar el aniversario del programa con un regalo muy especial para Cristina Pardo, como no podía ser de otra manera, un gran truco de magia.

Jandro ha dejado impresionado a todo el equipo de Liarla Pardo con un truco de magia de cartas en pleno directo. "No te han hecho un regalo mejor en un cumpleaños", ha advertido a Cristina justo antes de empezar. Con la ayuda de los colaboradores ha logrado ejecutar el truco que puedes ver en este vídeo. "No puede ser, no es posible", han exclamado en el plató al ver el final.