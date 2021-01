El actor Javier Gutiérrez pudo interpretar a El Profesor en la aclamada serie de 'La Casa de Papel', un éxito dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, coincidía con otro proyecto, el de 'Campeones', y a la hora de tomar una decisión no lo dudo. "No me he arrepentido", ha asegurado en Liarla Pardo.

Sus razones pasan porque "tenía un compromiso con Javier Fesser", pero también porque tiene un hijo con una discapacidad. "Haga lo que haga en mi vida profesional, 'Campeones' va a ser la película de mi vida", asegura, puesto que cree que "ha colocado el mundo de la discapacidad a una visibilidad casi inexistente en nuestro país"

"Con esta película muchos se dieron cuenta de que son personas muy capaces y me siento muy orgulloso de haber colaborado a que este mundo, gracias a películas como 'Campeones', sea un poco mejor", zanja el actor.

Durante la entrevista, el actor también ha charlado sobre la pandemia y la gestión que han hecho los políticos de una situación sanitaria tan complicada. "Han decidido que lo prioritario son los votos y no las personas", ha dicho sobre los políticos.