La abogada Cristina Almeida ha acudido al plató de Liarla Pardo, donde ha hablado de temas de actualidad como la exhumación de Franco, la situación en Cataluña o las próximas elecciones generales.

En lo referente a la exhumación del dictador, la abogada ha expresado que la ha vivido "con alegría". "Me da igual todo lo que han dicho. Ha sido 40 años tarde esta decisión, por lo tanto, cuanto antes se tomase mejor", ha añadido, defendiendo que ha sido un acto de "progreso democrático".

Además, ha recordado el momento en el que le contó a su padre (de derechas) que formaba parte del Partido Comunista: "Cuando me vio en la calle me preguntó si no había podido haber elegido otro partido, que había elegido el peor".

A lo largo de la entrevista con Cristina Pardo, Almeida también ha mostrado su "cabreo con que no haya habido Gobierno". "No sé a quién tirarle el voto a la cabeza, si a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias. En cualquier caso tengo que votar porque por algo hemos luchado por la democracia y no voy a votar a la derecha porque no me voy a castigar yo. Les votaré pero tendré que ver cómo les castigo", ha manifestado la abogada, apostillando que la situación política actual le parece "terrible".