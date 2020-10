Javier Badules, músico y amante de la jota aragonesa, tendría que estar este domingo participando en el certamen oficial de jota aragonesa. Sin embargo, el coronavirus ha provocado que se posponga. Sin embargo, en Liarla Pardo han disfrutado de su capacidad de improvisar jotas.

En primer lugar, Badules ha cantado una jota a Cristina Pardo, acompañado de su guitarra. "Es tan risueña que a todo el mundo despista y así cuela por sorpresa diez 'zascas' por entrevista", ha dicho el artista, quien también ha improvisado una letra sobre el coronavirus: "¿Por qué te molesta la mascarilla? Al taparnos la cara, a los feos nos ayuda", ha bromeado Badules con la entonación propia que se da a las jotas.

Al acabar su actuación, todos los colaboradores de Liarla Pardo han aplaudido al improvisador de jotas y Pardo le ha agradecido que haya entrado en el programa. "A mí me encantan las jotas. Bailarlas no sé, pero las jotas siempre me han gustado porque toda mi familia es de Aragón", ha contado la presentadora, tras lo que Anabel Alonso ha comentado que Badules le recuerda "a Marianico 'el Corto'".