La divertida anécdota de Anabel Alonso que casi le provoca el parto a Itziar Miranda: "La niña dio una vuelta entera"

COMPARTEN PLATÓS JUNTAS

La amiga y compañera de Anabel Alonso, Itziar Miranda, ha invitado a la actriz a contar la divertida anécdota que casi le provoca el parto. "De repente grité Itziar y la niña dio una vuelta entera, la desperté. Ya me reconoce la voz, como durante todo el embarazo me ha estado oyendo, me reconoce", señala Anabel.