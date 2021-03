Miguel Ángel Revilla muestra una dura crítica a la posibilidad de que la Comunidad de Madrid no decrete el cierre perimetral de cara a Semana Santa, algo que cree que quedaría "muy feo" de cara al criterio común del resto de comunidades autónomas.

Es más, cree que Isabel Díaz Ayuso estaría "incurriendo en prevaricación" en caso de tomar una decisión contraria a "contundentes" informes sanitarios. "Pediría que Madrid reflexione y no se quede al margen de lo que vamos a adoptar todos, muy dolorosamente, por el bien de mañana", esgrime.

Para el presidente de Cantabria, no se debe "estropear el esfuerzo" que se está dando para evitar la cuarta ola y espera que la decisión de cerrar perimetralmente todas las comunidades autónomas se haga de forma unánime.

"Me parece muy mal. Si cerramos todos, no encuentro ventaja salvo que la presidenta de Madrid juegue políticamente con echar la culpa al Gobierno de España. Pero ahí no va a ser el Gobierno de España, vamos a ser las 17 autonomías y creo que hay que ser solidario con la decisión que tomemos una mayoría. Queda muy feo ser el discrepante", critica Revilla.